Stiri pe aceeasi tema

- Lumea medicala din Brașov este bulversata dupa ce, la Direcția de Sanatate Publica a venit un ordin in care Mihaela Zichil, inspector de resurse umane in cadrul instituției, este detașata de lunea viitoare pe postul de director executiv! Nu știm cine este in spatele unor astfel de jocuri in plina epidemie…

- Mario Fresh este unul dintre cei mai indragiți cantareți din Romania. Pe langa faptul ca este foarte talentat, tanarul artist este și extrem de chipeș. De curand, fanele sale au avut parte de o surpriza de zile mari, atunci cand vedeta le-a aratat cum s-a tuns.

- Cel mai urmarit vlogger din Romania, Selly, le vorbeste fanilor, pe ton serios, despre cum sa se protejeze de infectia cu coronavirus. Acelasi lucru il face, pe un ton mai ironic, cantaretul Dorian Popa."Ca sa fiu sincer cu voi acum, rad eu, dar nu e rasul meu. Pentru ca treaba asta cu coronavirusul…

- Smiley s-a intors vineri seara in Romania, de la Los Angeles. Sambata la pranz, artistul a postat pe contul sau de Instagram un mesaj prin intermediul caruia anunta ca se va autoizola in contextul noului coronavirus. "Bine va regasesc! Mesaj lung: aseara am aterizat. Direct la autoizolare.…

- Dorian Popa este unul dintre cei mai indragiti cantareti din Romania. Artistul are mii de admiratori, care il urmaresc zilnic pe retelele de socializare. Asadar, vedeta nu ii neglijeaza niciodata si ii tine la curent cu tot ce mai e nou in viata sa. De curand, admiratorii lui Dorian au fost extrem de…

- Doriane, ce le faci? Cantaretul continua sa le dea palpitatii fanelor, cu fiecare aparitie incendiara. De curand, faimosul artist a reusit sa-si faca admiratoarele sa suspine, lasandu-se fotografiat intr-un cadru intim, in timp ce isi facea dus.

- Cantaretul italian Zucchero va concerta pe 28 iunie, la Arenele Romane din Bucuresti, in cadrul turneului mondial „D.O.C.”.Artistul in varsta de 64 de ani a mai cantat in Romania, cel mai recent, in 2016, la Cluj-Napoca si Bucuresti, unde si-a promovat albumul „Black Cat”. Prin turneul…

- Dorian Popa este unul dintre cei mai ravniti barbati din Romania. Pe cat este de chipes, pe atat este de talentat. Artistul a muncit foarte mult pana a ajuns la viata pe care o are acum, astfel ca isi permite sa ia o pauza din cand in cand. Cantaretul se afla in aceste zile intr-o vacanta de vis, in…