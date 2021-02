Doi baieți gemeni, care au terminat un liceu de matematica-informatica, in Botoșani, impart nu doar aceeași infațișare, ci și aceeași pasiune: uniforma militara. Ei sunt studenți in anul intai la Academia Forțelor Terestre din Sibiu. Mihaița și Andrei Iftode impart aceleași visuri, au aceleași obiective și pasiuni. Sunt frați gemeni și au terminat un liceu de matematica-informatica, in Botoșani, informeaza Mediafax.

Viața celor doi gemeni a avut un parcurs identic pana la terminarea liceului și pare ca destinul se incapațaneaza și de aici inainte.

Au ambiții mari amandoi și muncesc…