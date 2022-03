Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman ofera refugiaților din Ucraina asistența medicala completa, studenții la medicina sunt ajutați sa se integreze in universitațile noastre, dar, paradoxal, deși Romania are un mare deficit de medici specialiști in spitalele publice, medicii ucraineni nu pot fi angajați in spitalele din Romania. …

- Sistemul de sanatate din Romania se mobilizeaza la maxim pentru primirea refugiaților. Dupa ce in pandemie spitalele au primit pacienți cu restricții, acum, toate resursele sunt mobilizate. Statul roman deschide spitalele militare pentru refugiați, se fac campanii de donare de sange și echipele…

- B1 TV va difuza duminica, de la ora 16:00, documentarul ”Rusia lui Putin: naționalism și ortodoxie”, in premiera in Romania (VIDEO) Filmul descrie o societate post-sovietica marcata de nostalgia imperiala , de o legatura tot mai stransa intre puterea politica și biserica, dar și de dorința de revigorare…

- „Fabrica” de dosare și probe: Cum l-au „pictat” legiuitorii pe un barbat din Alba Iulia in „cel mai mare escroc, preot și amant fatal” „Fabrica” de dosare și probe: Cum l-au „pictat” legiuitorii pe un barbat din Alba Iulia in „cel mai mare escroc, preot și amant fatal” In ultimii ani, legiuitorii locali…

- Carnea de porc si carnea de pasare din producție romaneasca, pe cale de DISPARIȚIE, din cauza PREȚURILOR la energie si gazele. „Sa aducem toata mancarea de afara?” Carnea de porc si carnea de pasare din producție romaneasca, pe cale de DISPARIȚIE, din cauza PREȚURILOR la energie si gazele. „Sa aducem…

- Începând din 2016, România a înregistrat an de an deficite bugetare semnificative, de aproximativ 3% din PIB, chiar 4,6% din PIB în 2019, iar 2020 ne va duce pe fondul cheltuielilor legate de pandemie spre 10%. Aceste cifre nu au cum sa nu produca îngrijorare pentru…