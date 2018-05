Stiri pe aceeasi tema

- O noua idila interzisa s-a infiripat la un liceu din Timis, acolo unde in trecut o profesoara de franceza a recunoscut ca se iubeste cu elevul ei. De data aceasta, in centrul atentiei, este o colega, profesoara de romana. Femeia, in varsta de 36 de ani isi trimite mesaje de amor cu un elev, de 16.

- In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini in care o tanara consuma substante interzise, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate si DIICOT ST Constanta s au autosesizat si fac verificari pentru identificarea tinerelor care apar in imagini.In cursul zilei de ieri, in timpul…

- Se emplinesc 41 de ani de la tragedia care a indoliat p țara intreaga. In seara zilei de vineri, 4 martie 1977, la ora 21.22, Romania a fost zguduita de un puternic cutremur cu o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter, avand epicentrul in Muntii Vrancei. Era al doilea mare seism din secolul al XX-lea…