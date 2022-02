FOTO Dinamo Kiev merge la război!? Imaginea care face înconjurul internetului Pe internet a aparut o imagine in care echipa de fotbal Dinamo Kiev poarta haine de armata, fiind pregatita sa mearga la razboi. Imaginea a fost distribuita de un internaut, care nu știe daca aceasta este inca sau nu reala. Conform fotografiei, fotbaliștii sunt echipați de lupta, insa nu se știe daca vor oferi sau nu un ajutor. „Nu stiu cat de reala este poza asta. In cazul in care se confirma, e o mare lovitura de imagine. Echipa de fotbal Dinamo Kiev (fara straini, evident) in echipament de lupta. Bine, lipseste Lucescu, dar de data asta se vor descurca si fara indicatii de pe banca. Trimit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

