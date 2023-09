Stiri pe aceeasi tema

- Funcționarii postului vamal Leușeni au supus verificarilor un microbuz de model "Mercedes-Benz Sprinter", ce se deplasa din Germania spre Republica Moldova, condus de un conațional in virsta de 24 ani. In urma controlului fizic detaliat a unitații de transport, in compartimentul marfar, printre bagaje…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia, judetul Timiș, au depistat patru cetateni din Nepal, intrați legal in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Sebia. In data de 08.08.2023, ora 23.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei…

- Funcționarii postului vamal Leușeni in conlucrare cu angajații vamali din biroul vamal Albița, in cadrul controlului coordonat au supus verificarilor un microbuz ce tracta doua remorci și se deplasa pe direcția ieșire din Republica Moldova. Șoferul, un barbat cu dubla cetațenie (MDA/ROU), in virsta…

- Un barbat in varsta de 62 de ani a fost oprit de funcționarii vamali in timp ce incerca sa intre in Republica Moldova cu 250 de monede de colecție ascunse in valiza. Astfel, potrivit oamenilor legii, cazul a fost inregistrat in seara zilei de luni, 26 iunie, la postul vamal Leușeni. Funcționarii vamali…

- Un șofer moldovean de 31 de ani a incercat sa introduca in țara in mod ilicit marfuri de larg consum. Cazul a fost inregistrat la postul vamal Leușeni. Controlului de specialitate a fost supus un microbuz ce se deplasa din Germania spre Republica Moldova, transportind pasageri și bagaje neinsoțite.…

- Un barbat de 62 de ani a fost prins de vameși, la intrarea in țara, cu mai multe ceasuri ascunse in valiza. Potrivit reprezentanților Serviciului Vamal, acesta a declarat ca nu transporta nimic.

- 120 de pastile cu efect psihotrop, ascunse intr-o cutie poștala, au fost depistate in cadrul controlului vamal Chișinau 4 (PVI Poșta). Potrivit Serviciului Vamal, coletul a parvenit din Israel in adresa unei persoane fizice din municipiul Chișinau.

- Funcționarii postului vamal Tudora au supus verificarilor un camion ce transporta marfuri din Ucraina in adresa unui agent economic din R. Moldova, condus de un cetațean strain, in varsta de 48 ani.