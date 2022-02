Zeci de mii de oameni au protestat fața de invazia Rusiei in Ucraina, in mai multe orașe din Europa și din lume. Oamenii s-au reunit cu steaguri ucrainene și pancarte cu „Stop Putin” pentru a-și arata solidaritatea și a condamna acțiunile Moscovei. La Berlin, Paris, Londra, Madrid, Bruxelles, Bari, Cracovia și in toata Europa, oamenii ies in continuare in strada, protestand fața de invazia Rusiei in Ucraina, fluturand pancarte și steaguri in culorile ucrainene. Manifestanții cer sancțiuni mai puternice impotriva Rusiei și vor ca razboiul sa se opreasca. Și in București, in jur de o mie de oameni…