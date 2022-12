Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu 35 de persoane la bord s-a rasturnat, in noaptea de vineri spre sambata, in municipiul Pascani, judetul Iasi, 25 de persoane fiind transportate la spital. Cincisprezece dintre pasageri sunt adolescenti. Potrivit ISU Iasi, accidentul a avut loc in municipiul Pascani, unde un autocar…

- Un grav accident rutier a avut loc, in noaptea de vineri spre sambata, in loc. Pașcani, județul Iași, dupa ce un autocar s-a rasturnat pe șosea. 25 de persoane au fost ranite, dintre care 15 copii. A fost activat și Planul Roșu de intervenție. Din primele informații, un autocar in care se aflau 35 de…

- In urma cu putin timp, s-a produs un accident rutier in judetul Vaslui. Din primele informatii obtinute de reporterii BZI, doua autoturisme au intrat in coliziune intre localitațile Schinetea (judetul Vaslui) și Tansa (județul Iași). UPDATE „Accidentul a avut loc in satul Suhuleț Comuna Tansa din județul…

- Un adolescent de 16 ani din judetul Botosani a fost la un pas de moarte. Baiatul tocmit sa taie lemne in padure a fost lovit in cap de un copac care s-a prabusit peste el. Martorii i-au sarit imediat in ajutor si au sunat la 112, iar adolescentul a fost dus, de urgenta la spital. Din fericire, baiatul…

- A fost cod rosu de interventie, azi-noapte, in județul Teleorman, dupa ce un microbuz plin cu persoane a fost izbit de o duba care nu a oprit la stop. Accidentul s-a produs la intersectia 1 Mai cu Cuza Voda și 13 persoane au ajuns la spital, potrivit Alexandria, Teleorman, Romania 2.0. Pasagerii, angajatii…

- Fetita in varsta de trei ani care a ajuns la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi dupa ce s-a strangulat din greseala cu un cordon de la un halat de baie este intr-o stare buna. Accidentul a avut loc saptamana trecuta, fetita fiind gasita in stare de inconstienta de catre parintii sai care au sunat…

- O fetita in varsta de 3 ani din judetul Botosani a ajuns la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi dupa ce s-a strangulat din greseala cu un cordon de la un halat de baie. Accidentul a avut loc zilele trecute, fetita fiind gasita in stare de inconstienta de catre parintii sai care au sunat la 112. „Cand…

- Un accident rutier s-a produs vineri dupa ora 12.00 in localitatea Razboieni, comuna Ion Neculce (judetul Iasi), pe DN 28, unde o autoutilitara s-a rasturnat. Echipajele sosite la locul interventiei au constatat ca sunt implicate in accident o autoutilitara si un autoturism. In autoutilitara sunt 2…