Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Italiana de Rugby (FIR) a anuntat, miercuri decesul jucatoarei Rebecca Braglia, de 18 ani, care s-a lovit la gat, duminica, in timpul unui meci disputate la Ravena, cu echipa sa, Amatori Parma Rugby. Tanara jucatoare a cazut la un placaj si s-a lovit cu capul de pamant. Ea a fost transportata…

- Matt Campbell, 29 de ani, vedeta a concursului britanic Masterchef, a murit la spital, dupa ce s-a prabușit in timpul unui maraton. Acesta s-a inscris in cursa in memoria tatalui sau, mort in urma cu 18 ani. Matt fusese semifinalist la Masterchef in decembrie 2017.

- Un barbat de 46 de ani și-a pierdut viața duminica seara, dupa ce a fost lovit de tren, pe Valea Prahovei. Accidentul s-a petrecut intre Sinaia și Comarnic, la Valea Larga, a anunțat ISU Prahova, care a trimis la fața locului descarcerarea și un echipaj SMURD. Potrivit Poliției Prahova,…

- Un jucator al unei echipe de fotbal din Croatia a decedat sambata pe teren, la doar 25 de ani, dupa ce a fost lovit in piept de o minge in timpul unui meci, scrie Daily Mail. Bruno Boban, jucator la NK Marson...

- Un acrobat de la Cirque du Soleil a murit in timpul unui spectacol, sub privirile ingrozite ale celor prezenți. Tanarul avea 38 de ani și in timpul unei manevre s-a dezechilibrat și a cazut. Acrobatul francez Yann Arnaud, in varsta de 38 de ani, a murit dupa ce a cazut pe scena in timpul unui spectacol…

- Sambata la pranz, in Rezervația Naturala Cheile Tișiței, a avut loc o avalanșa atipica in Munții Vrancei. O tanara care insoțea un grup de turiști din București a murit. Femeia a fost surprinsa de valul de zapada, care s-a declanșat in zona superioara a versantului și a continuat pana la baza vaii.…

- Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost grav ranita atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta, in timpul unei furtuni care a lovit sambata Malta, informeaza Reuters, potrivit jurnalul.ro.