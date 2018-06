Stiri pe aceeasi tema

- Ce nu s-a vazut in timpul nuntii Printului Harry cu Meghan Markle. Ceremonia celor doi a avut loc la capela St. George de pe domeniul Windsor. Peste 600 de invitati au luat parte la nunta regala, insa in prim-plan au fost membrii familiei. Printul Philip, in varsta de 96 de ani, a tinut cu tot […]…

- Brigitte Sfat a facut declarații despre viața sa, dar și despre partenerul ei de viața, fostul mare campion la tenis Ilie Nastase, la o emisiune tv. Brigitte Sfat, casatorie de COSMAR. "M-a batut foarte tare. Am avut hematom pe splina si fisura pe craniu!" "Viata mea este mult mai light…

- Brigitte Sfat a facut noi declarații despre Ilie Nastase, cel care ii este inca soț. Brigitte Sfat și Ilie Nastase au un mariaj cu nabadai, cei doi fiind implicații in numeroase scandaluri. La o emisiune de televiziune, brigitte Sfat a facut declarații despre viața sa, dar și despre partenerul ei de…

- Simona Gherghe a povestit prin ce momente de panica a trecut atunci cand mama ei a sunat-o la telefon in timp ce ea se afla in direct la emisiune. Simona Gherghe, care are o fetița pe nume Ana Georgia , este extrem de grijulie cu micuța ei. Viața de mamica a schimbat-o radical. Despre cum a fost și…

- Ciclistul Clement Delcros, component al echipei AVC Aix-en-Provence, a fost impuscat in umar in timpul unui antrenament pe sosea, marti, la Toulouse, agresorul tragand asupra sa dintr-o masina. “Rulam cu 50 de kilometri pe ora, in panta. Am vazut ca o masina venea de pe celalalt sens. Cand…

- Pe timpul slujbelor de Inviere, 56 de romani au fost asistați medicali la fața locului de catre pompierii care incadreaza echipajele de prim-ajutor SMURD, iar 33 dintre aceștia au fost transportați la spital. La lacașurile de cult nu s-au inregistrat incendii, transmite Inspectoratul Roman de Urgența.

- Meciul dintre Simona Halep si Petra Martic, castigat de liderul mondial cu 6-4, 6-7, 6-3 in sferturi la Indian Wells, a generat momente tensionate atat in timpul jocului, cat si in pauzele dintre game-uri. Printre multe schimburi dure de mingi, ingreunate de vantul teribil din California,…

- Adrian Nastase afirma ca nu a fost invitat, sambata, la Congresul partidului. Fostul lider PSD a urmarit, insa, cu mare atentie de la Cornu ce s-a intamplat la Sala Palatului. „Diversi prieteni m-au sunat sa ma intrebe ce parere am despre felul in care s-a desfasurat Congresul…