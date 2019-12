Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a dezvaluit recent, ca ea și Marius Elisei s-au desparțit, insa nu au decis daca vor divorța sau nu. Vedeta recunoaște ca a trecut printr-o perioada grea și se simte epuizata, insa cu siguranța va depași momentul dificil din viața ei.„Am avut un sfarșit de an cu foarte multa treaba și cu…

- In urma cu cateva zile, Marius Elisei a postat pe una dintre rețelele de socializare melodia de la Vama, "Perfect fara tine", scrie viva.ro. Totul s-a intamplat inainte ca Oana Roman sa anunțe ca nu mai formeaza un cuplu, iar mesajul transmis de soțul ei a luat prin surprindere pe toata lumea.…

- Cantareata soul Celeste a fost desemnata castigatoarea premiului "Rising Star" - cunoscut anterior sub numele "Alegerea criticilor" - in cadrul competitiei Brit Awards 2020, au anuntat organizatorii, citati sambata de Press Association. "Vedeta in devenire" Celeste, cu origini jamaicane, calca astfel…

- Cumnata lui Liam Hemsworth, Elsa Pataky, spune ca atorul de 29 de ani „devine tot mai fericit” , dupa desparțirea de Miley Cyrus. Vedeta din ‘Fast & Furious’ a vorbit recent despre cum se simte cumnatul ei, care in august s-a desparțit de Miley Cyrus, dupa numai un an de casatorie. „Face foarte bine,…

- Solange Knowles a anunțat separarea de soțul ei, Alan Ferguson. Knowles și Ferguson s-au casatorit in New Orleans pe 16 noiembrie, 2014. La ceremonie și recepție au participat și sora ei, Beyonce impreuna cu Jay-Z și mama sa, Tina Knowles. "Acum 11 ani am intalnit un barbat fenomenal ce mi-a schimbat…

- Averea lui Sheeran a ajuns de la circa 94 de milioane de lire in 2017 la 170 de milioane de lire. In clasamentul de anul trecut, Ed Sheeran ocupa pozitia a doua, insa a depasit-o pe Adele dupa ce aceasta a implinit 31 de ani in luna mai. Interpretul personajului principal din seria "Harry Potter", Daniel…