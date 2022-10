Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii de la Protectia Consumatorului au verificat, luni, o fabrica de paine din Bolintin Vale care are si patiserie. S-au gasit utilaje cu aluat intarit pe ele, gandaci si produse depozitate direct pe paviment, fiind aplicate amenzi in valoare de 20.000 de lei. Comisarii propun inchiderea unitatii…

- Presedintele ANPC Horia Constantinescu a anuntat, luni seara, ca a fost facut un control la o fabrica de paine si patiserie din Bolintin Vale. Abaterile descoperite au fost: utilaje neigienizate, cu resturi de aluat intarit, insecte vii – muste si gandaci, lipsa plase de insecte, depozitare produse…

- Comisarii de la Protectia Consumatorului au verificat, luni, o fabrica de paine din Bolintin Vale care are si patiserie. S-au gasit utilaje cu aluat intarit pe ele, gandaci si produse depozitate direct pe paviment, fiind aplicate amenzi in valoare de 20.000 de lei. Comisarii propun inchiderea unitatii…

- Klaus Iohannis a anuntat ca a discutat, marti, in pregatirea summiturilor care se vor desfasura la Praga, cu presedintele Consiliului European Charles Michel si premierii Luxemburgului si Finlandei despre situația din Ucraina, energie, securitate si situatia economica, teme care se vor regasi pe agenda…

- Protecția Consumatorului a descins, pentru a doua oara in ultimele trei luni, in depourile CFR din București. Rezultatul: 9 garnituri de tren oprite de la funcționare și amenzi de 30.000 de lei pentru extrem de multe nereguli, precum scaune murdare, grupuri sanitare neigienizate, praf in instalatiile…

- Executivul a adoptat, miercuri, hotararea prin care sunt repartizate sumele necesare pentru plata persoanelor care s-au implicat in realizarea recensamantului populatiei si locuintelor, la doua luni dupa ce acestea și-au incheiat activitatea. “Pot sa va confirm faptul ca astazi Guvernul a adoptat hotararea…

- Putin nu a reacționat public la eșecurile pe care le-a intampinat acum in „operațiunea sa militara speciala”. In schimb, in ​​aceasta dimineața, Kremlinul a lansat un videoclip in care ii incurajeaza pe ruși sa voteze electronic in „Ziua votului unic” local și regional de maine. Presedintele rus Vladimir…

- Ionut Nedea, CEO Litoralulromanesc.ro, considera ca motivul pentru care Mamaia a scazut in acest an si a avut mai putini turisti este legat de pretul parcarii din statiune. Presedintele organizatiei Patronale Mamaia – Constanta si prim-vicepresedinte executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul…