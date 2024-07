Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul "Sighișoara Medievala" reinsuflețește spiritul medieval, la el acasa, a anunțat vineri, 19 iulie, Iulian Sirbu, primarul municipiului Sighișoara. Potrivit primarului Iulian Sirbu, in perioada 26 – 28 iulie 2024 Cetatea Medievala a Sighișoarei "va fi locul unde cavalerii, domnițele și zanele…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de Norvegia cu scorul de 35-27 (16-13), miercuri, la Celje, in meciul sau de debut in Grupa D a Campionatului European de handbal masculin Under-20 din Slovenia. Tricolorii au condus o singura data in acest meci, in min. 2 (1-0), dupa care scandinavii au controlat…

- Autoritațile au aprobat luna trecuta ca evenimentul sa aiba loc in perioada 26 – 28 iulie, in Cetatea Medievala, Piața Octavian Goga și strada Morii. Astazi a avut loc licitația publica pentru partea artistica a evenimentului, iar caștigatorul va fi anunțat dupa incheierea perioadei de contestații,…

- Lavinia Goste si Marius Zorila va invita sa luati parte la evenimentul extraordinar de celebrare a folclorului romanesc „Autentic Romanesc”, in 21 iunie, la Sala Sporturilor Lascar Pana din Baia Mare. Acompaniati de cea mai apreciata orchestra din Romania, Orchestra Naționala Valahia, condusa de Marius…

- Joi, 16 mai, va avea loc editia a VII-a a Simpozionului Stiintific National “Patrimoniul natural”, organizat de Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, in colaborare cu Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Societatea Geologica a Romaniei,…

- Mai jos, mesajul Preafericirii Sale Cardinal Lucian Mureșan la deschiderea sesiunii de primavara a Conferinței Episcopilor Catolici din Romania, care se desfașoara la Oradea, in perioada 13-15 mai 2024, fiind gazduita de Episcopia Romano-Catolica de Oradea. Mesajul a fost transmis de Preasfinția Sa…

- Asociația Tradițional-culturala Vecinatatea Femeilor din Saschiz va invita, in data de 11 mai 2024, la Sarbatoarea Rabarbarului ediția a XI-a. Evenimentul va incepe la ora 10:00 cu inaugurarea Centrului de resurse pentru comunitate „HubONG". Deschiderea oficiala a Sarbatorii Rabarbarului va avea loc…

