(FOTO) Depozit de muniții distrus în Myrhorod Forțele rusești au distrus un depozit de muniții la baza aeriana Myrhorod din centrul Ucrainei, potrivit agenției ruse de presa Interfax, care citeaza oficiali ruși. Un avion de vanatoare MiG-29 al forțelor aeriene ucrainene și un elicopter Mi-8 au fost, de asemenea, distruse in atacul asupra bazei din regiunea Poltava, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, Igor Konașenkov. Guvernatorul regiunii Poltava, Dmitro Lunin, a declarat pe rețelele de socializare ca doua persoane au fost ranite și ca au fost provocate „pagube semnificative” din cauza atacului rusesc de la Myrhorod.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

