Stiri pe aceeasi tema

- Dupa fiecare escapada, soțul trebuia sa vina sa-i povesteasca in detalii cum au decurs aventurile, scrie antena3.ro. Citeste si POVESTE ADEVARATA. O tanara si-a inselat iubitul cu o femeie. "Sfarcurile s-au intarit sub mangaierea ei..." "La inceput cand am facut asta, a fost dupa prima…

- Denisa Despa, dansatoarea preferata a manelistilor, a vorbit despre operatia la care a fost supusa. Denisa Despa a ajuns pentru a treia oara pe masa de operatie pentru o interventie la nivelul sanilor din cauza siliconului, care s-a deplasat și a cauzat o contracție musculara grava.

- Denisa Despa trece prin momente dificile, dupa ce a ajuns, din nou, pe masa de operații. Una dintre dansatoarele preferate ale maneliștilor a fost nevoita sa treaca printr-o a treia intervenție la nivelul sanilor.

- Nu toate vedetele au fost inspirate atunci cand si-au ales tinutele pentru Premiile Oscar, iar Whoopi Goldberg este una dintre ele. Actrita a optat pentru o rochie de printesa, viu colorata, pe care a asortat-o cu o pereche de ochelari de soare cu rame rotunde.

- Eliminarea acestui drept nu ridica insa probleme de constitutionalitate, se arata in motivarea deciziei CCR cu privire la modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.