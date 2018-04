Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in a dopua zi de Paste in municipiul Constanta. Trei copii au fost raniti in accident. Potrivit IPJ Constanta, in data de 09 aprilie, in jurul orelor 18.35, o femeie, in varsta de 40 de ani, din Constanta a condus auto marca Opel, pe Soseaua din Vii din Constanta. In momentul…

- DAR DIN DAR… Oul de ciocolata special, facut de Ada si Anastasia Cazacu, detinatoarele cofetariei VIPP Fashion Barlad, si daruit jurnalistilor de la Vremea Noua, a adus o bucurie neasteptata de Paste, intr-o familie din comuna Osesti. Deliciosul produs a fost scos la licitatie, la initiativa ziarului…

- Liviu Dragnea s-a refugiat la munte pentru vacanta de Paste. Liderul PSD a petrecut sarbatorile pascale în statiunea Sinaia alaturi de iubita sa, Irina Tanase, dar si de fiul sau, Valentin, si de prietena acestuia, anunta Antena3.

- Gabriela Cristea, soțul ei, Tavi Clonda și fiica lor, Victoria, au petrecut de Paște in aer liber, alaturi de cele mai importante persoane din viața lor. In luna septembrie a anului trecut, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a devenit mamica pentru prima oara , aducand pe lume o fetița care…

- Paste petrecut in saracie, singuratate si izolare. Este povestea batranilor care traiesc in catunele din judetul Buzau, uitati de autoritati, fara drumuri, fara medic, fara biserica. Singurii lor prieteni sunt cativa tineri pasionati de off-road care inainte de Paste le-au adus alimente si produse casnice.…

- Andreea Balan are parte de o zi de Paște așa cum mulți oameni și-ar dori. Cunoscuta artista petrece alaturi de familie și este fericita ca le are alaturi pe mama, bunica ei, dar și pe micuța Ella Maya, fiica ei.

- Sarbatorile pascale sunt motiv de sarbatoare și pentru cei care, dintr-un motiv sau altul, au ajuns in spatele gratiilor. Libertatea va prezinta in exclusivitate meniul de Paște al deținuților de la Penitenciarul ”Jilava”. Ca in fiecare an, deținuții din pușcariile de pe teritoriul Romaniei se pregatesc…

- Jocul de poker face ravagii printre amatorii de castiguri imediate la masa de joc, iar uneori pot provoca adevarate tragedii. Este cazul unui indian din New Delhi care si-a pus la bataie intr-o partida de carti intreaga familie, formata din sotie si doi copii. Cazul s-a petrecut in 2015, dar a fost…