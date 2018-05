Stiri pe aceeasi tema

- Deea Maxer a acceptat proba cantarului, in direct la Antena Stars. Soția lui Dinu Maxer nu s-a ingrașat foarte mult, insa recunoaște ca ține dieta și ia pastile, pentru a mai da jos cateva kilograme. Deea Maxer nu a avut nicio problema in a se cantari in fața tuturor. Artsta a marturisit ca este mulțumita…

- Bianca Dragusanu este o femeie care a trecut prin multe si bune si rele. Viata nu a fost mereu asa cum si-a dorit-o, dar Bianca Dragusanu nu a ramas nepasatoare si a muncit. Vedeta stie ca tot ceea ce a reusit in viata nu ar fi putut sa faca fara spijinul Divinitatii.

- Deea Maxer s-a ingrașat. Artista a recunoscut public, pe contul de socializare, cate kilograme are și marturisește ca este distrusa. Vedeta vrea sa ia masuri urgente. Deea Maxer a postat un mesaj pe Facebook in care se declara trista dupa ce și-a dat seama ca s-a ingrașat prea mult. “Si ziua de ieri…

- Deea Maxer este foarte mandra de ce a reușit sa pregateasca pentru masa de Paște in familie. Vedeta le-a aratat prietenilor virtali ce a ieșit din mana ei. Deea Maxer, care fomeaza o familie alaturi de muzicianul Dinu Maxer, impreuna cu care participa la numeroase petreceri private , vrea sa ofere celor…

- Bianca Dragusanu este o femeie credincioasa si apropiata de Divinitate. Problemele prin care a trecut de-a lungul timpului au facut-o sa mearga pe calea bisericii si, cu atat mai mult acum, cand suntem in Saptamana Mare.

- Ce spune Maria Marinescu despre soțul ei, Alin. Vedeta a marturisit la “Rai Da’ Buni” despre cum sotul sau a adus-o mai aproape de Dumnezeu si de credinta. Maria Marinescu a devenit mama recent. Are o casnicie frumoasa cu tatal copilului ei și marturisește ca este o femeie fericita. “Abia asteptam…