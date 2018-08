Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu s a nascut pe 3 august 1969, la Piatra Neamt, Romania. Este o vedeta de televiziune, realizatoare si moderatoare de emisiuni de radio si televiziune., dar si unul dintre membrii juriului emisiunii "Romanii au talent" Pro Tv . A participat la Revolutia din 1989 si a fost apoi secretara…

- Floarea unei plante care are nevoie de cel putin doua decenii pentru a ajunge la maturitate, infloreste o data in viata si apoi moare poate fi admirata la gradina Overbeck's din apropiere de localitatea Salcombe, situata in comitatul Devon din Marea Britanie, informeaza marti Press Association.…

- Cristina Ich face ce face xi ajunge la medicul estetician. Cunoscuta vedetE a mers din nou marti searE pentru un mic retux. Nu, nu xi-a mErit nimic, ci a vrut sE scape de o problemE pe care o are de mult timp.

- China, principala aliata a Coreei de Nord, a salutat marti summitul de la Singapore dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, facand din nou apel la o "denuclearizare totala" a tarii vecine, informeaza AFP, preia Agerpres."Astazi, faptul ca cei mai inalti…

- Cea mai mare perla naturala de apa dulce cunoscuta, care a apartinut odinioara imparatesei Ecaterina a II-a a Rusiei, a fost vanduta la licitatie in Olanda cu 320.000 de euro, relateaza AFP. "Perla a fost vanduta pentru 320.000 de euro", a anuntat casa de licitatii Venduehuis pe site-ul…

- "SpintecEtoarea de la morgE" ii atacE dur pe toti cei care au comentat look-ul natural al miresei Meghan Markle pe care l-a purtat in ziua nuntii regale, pe 19 mai. Cunoscuta vedetE a postat un mesaj dur pe pagina ei.

- Cand te mariți cu un prinț adevarat, o intreaga lume, plina de surprize placute, ți se deschide in fața. Iar bunastarea materiala și, implicit, lipsa grijii zilei de maine sunt printre cele mai importante! Iata de ce! Cunoscuta pentru rolul interpretat in serialul Suits, fosta actrița avea un salariu…