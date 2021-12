Stiri pe aceeasi tema

- Moș Craciun din casuța speciala amenajata in Parcul Crang a fost asaltat de copii. Aseara, micuții au stat la coada pentru a sta de vorba cu Moșul, care le-a și oferit mici cadouri.„O prima seara magica alaturi de Moș Craciun, atat in Parcul Crang, cat și la Vila Albatros. Copiii i-au cantat colinde,…

- Instituția a programat pe 22 și 23 decembrie, de la orele 17:00 și 19:00, in Sala Mare, patru spectacole specifice acestei perioade, intitulate „Cantand Craciunul”. Reprezentațiile vor fi prefațate de un eveniment dedicat cadrelor medicale implicate in lupta contra COVID-19, care vor fi colindate duminica,…

- In aceasta perioada, a sarbatorilor de iarna, mai mult ca oricand, toți copiii trebuie sa simta magia Craciunului, sa viseze frumos, sa știe ca undeva, cineva se gandește la ei. Ne referim in mod special la copiii bolnavi, copiii saraci sau pur și simplu copii care nu au pe nimeni alaturi sa le ofere…

- In pragul sarbatorilor de iarna, Rotaract Campia Turzii a devenit Moș Craciun pentru 15 elevi de la Școala Gimnaziala „Avram Iancu”. Cu ajutorul donațiilor din cadrul proiectului... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Campania ,,Daruiește un zambet, o carte” continua Campania ,,Daruiește un zambet, o carte” pentru inființarea unei biblioteci in cadrul Spitalului de Pediatrie continua pana in octombrie 2022 De Moș Nicolae, copiii de la Școala Gimnaziala ,,Tudor Vladimirescuʼʼ, sub indrumarea doamnei profesor Elena…

- Primaria Orașului Marașești, in parteneriat cu Radio DEEP Romania, te invita sa te implici in campania umanitara de Craciun denumita „Impreuna suntem Moș Craciun“, ediția a II-a. Campania se va derula in perioada 7 decembrie – 21 decembrie 2021, iar persoanele care doresc sa se implice pot dona alimente,…

- VIDEO| Feerie de Craciun intr-un sat din Alba: La lasarea serii mii de luminițe și colinde aduc magia Sarbatorilor VIDEO| Feerie de Craciun intr-un sat din Alba: La lasarea serii mii de luminițe și colinde aduc magia Sarbatorilor Pentru a fi siguri ca Mosul le gasește mai ușor casa, sau pentru a fi…

- Comunicat INFO PLOIESTI CITY La cea de a 11 a aniversare , site-ul INFO PLOIESTI CITY lanseaza campania umanitara ”110 cadouri de la MOS CRACIUN”. Este o campanie umanitara prin care ne dorim sa il ajutam pe Moș Craciun, pentru a duce 110 cadouri copiilor proveniți din familii nevoiase. Donatiile…