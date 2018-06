Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta zi este sarbatorita din anul 2001, pe 31 mai, în ultima zi de primavara. De altfel, daca e sa le dam crezare savanților, peste aproximativ 200 de ani, blondele naturale vor fi doar o amintire. Astfel, oamenii de știința au ajuns la concluzia ca pâna în anul 2202 blondele…

- Va vine sa credeți sau nu, Lituania considera majoratele sportive in toata regula. Acolo, ele sunt adevarate atlete, iar talentul lor este recunoscut in toata țara. Nu toate țarile sunt „indragostite” de majorete, dar Lituania a facut din asta un sport național. (Console si accesorii gaming) In Lituania,…

- Vedetele profita din plin de minivacanta de 1 Mai. Daca unele dintre ele au plecat pe litoralul romanesc, iar altele la munte, cele mai norocoase si-au luat zborul in tarile calde. Asa a facut si Francisca, superba cantareata cunoscuta drept Kim Kardashian de Romania.