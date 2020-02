Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan traiește cea mai frumoasa perioada din viața sa. La aproape 1 an de cand Clara Maria, fetița ei cea mica a venit pe lume, micuța a facut deja primii pași, iar artista e in culmea fericirii.

- Jennifer Lopez și Shakira au fost protagonistele unui moment incendiar in pauza finalei de fotbal american, unul dintre cele mai așteptate evenimente sportive din Statele Unite ale Americii, insa in centrul atenției a fost și fiica artistei, Emme, care a urcat pe scena de la Super Bowl și a facut furori…

- Ianis Hagi (21 de ani) a fost prezentat oficial la noua sa echipa Rangers."Sa fac parte dintr-un club atat de mare, care are mentalitatea de a caștiga fiecare meci, m-a determinat sa iau aceasta decizie și sunt foarte fericit. D-abia aștept sa intalnesc fanii și abia aștept ca ei sa se intalneasca…

- Celebrul artist spaniol Julio Iglesias este in culmea fericirii si are si de ce. Spaniolul a devenit bunic pentru a cincea oara, dupa ce fiul recunoscut in justitie, Javier Sanchez Santos, a devenit tatal unei fete la mijlocul lunii ianuarie. Anuntul nasterii micutei a fost facut pe Instagram.

- Sarbatoare mare pentru Alinei Sorescu! Cantareata si sotul sau au un mare motiv de bucurie, dupa ce in familia lor a avut loc un eveniment extrem de important. Vedeta a tinut sa impartaseasca vestea cu fanii ei, iar acestia au fost foarte incantati, felicitand-o prin sute de mesaje.

- Ion Dichiseanu este unul dintre cei mai iubiti artisti din Romania. Astazi, actorul a trait niste clipe de neuitat alaturi de cei mai apropiati oameni sufletului sau, cand si-a serbat ziua de nume.

- Fanii celebrului cuplu de vedete de la PRO TV vor avea parte de foarte multe surprize, in zilele de sarbatoare ce urmeaza. Andra va fi și ea prezenta in emisiunea soțului ei, acolo unde cel mai probabil va susține și cateva momente muzicale, așa cum i-a obișnuit pe fani, de-a lungul timpului. De asemenea,…

- Zi mare pentru Mara Banica. Dupa ce a reusit sa treaca peste problema legata de barbatul care a terorizat-o mai mult de un an, acum jurnalista poate rasufla usurata si se poate bucura de tot ce ii ofera viata.