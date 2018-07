Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Drobeta Turnu Severin a primit acasa un colet neobisnuit in care se gasea gunoiul pe care-l aruncase pe marginea unei sosele din Gorj atunci cand a tranzitat judetul. Angajatii Sectiei Drumurilor Nationale au ridicat gunoiul in care au gasit si cateva facturi pe numele faptasei.…

- Medicul Dan Grigorescu, directorul Sectiei de Chirurgie Plastica de la Spitalul Judetean Brasov, a luat atitudine pe Facebook cu privire la barbatul de 55 de ani, din orasul Rovinari, judetul Gorj, care a fost lasat sa moara chiar in fata spitalului din localitate.

- Microbistii din Ucraina au ''inundat'' pagina de Facebook a FIFA cu comentarii pe marginea incidentului care i-a avut protagonisti pe doi membri ai nationalei de fotbal a Croatiei la Cupa Mondiala din Rusia, cele mai multe mesaje fiind ''Glorie Ucrainei''. FIFA l-a sanctionat…

- Deputatul de Gorj, Victor Ponta, pe Facebook: Cand ai o funcție publica sunt lucruri mult mai importante decat cariera personala / eu am demisionat atunci cand am fost inculpat ( pe nedrept) ca sa salvez PSD, Guvernul și regulile de drept in societatea romaneasca / dupa a doua condamnare Liviu…

- Trupul neinsuflețit al lui Mihai a fost descoperit de un vecin aflat la pescuit, care a alertat apoi familia tanarului, scrie gorj-domino.ro. Potrivit unor surse, Mihai ar fi avut probleme psihice, iar pagina lui de Facebook ofera un detaliu ingrijorator. La situația lui amoroasa, apare precizarea…

- PSD indeamna la proteste. Mai multe organizatii judetene ale partidului au distribuit un videoclip de promovare a mitingului de sambata, in care oamenii sunt chemati sa protesteze. Social-democratii isi prezinta revolta impotriva “abuzurilor din justitie”, a interceptarilor si a amenintarilor fata de…

- Renault a lansat "Mum Button", un sistem care trimite mesaje automate cu o singura atingere. Initiatorii campaniei spun ca proiectul vine in contextul in care parintii sunt ingrijorati pentru copii atunci cand stiu ca acestia conduc si simt nevoia sa se asigure ca au ajuns la destinatie in siguranta.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a scris in aceasta seara, pe contul sau de Facebook, ca a primit mesaje de la mai multe persoane care nu au putut plati taxa de pod de la Fetesti prin SMS. Am primit multe mesaje astazi de la oameni care se intorceau de la mare, pe Autostrada Soarelui,…