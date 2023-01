Stiri pe aceeasi tema

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Iasi a informat, vineri, ca a aplicat o amenda in valoare de 50.000 de lei in urma unui control la magazinul Penny, din cadrul lantului detinut de Rewe Romania, situat in Targu Frumos, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, controlul a…

- Delia, Voltaj Guess Who si alti artisti vor canta in noaptea de Revelion la singura petrecere in aer liber organizata in Capitala, in Parcul Titan.Organizatorii promit cinci ore de „distractie si energie pozitiva”. Evenimentul, ajuns la cea de-a zecea editie, este organizat de Primaria Sectorului 3,…

- Echipa Toronto Maple Leafs a primit o amenda de 100.000 de dolari din partea Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL) pentru incalcarea contractului colectiv al jucatorilor, care prevede ca perioada 23-26 decembrie ar trebui sa fie libera de activitati, informeaza Reuters. Fii…

- Politistii constanteni fac 14 perchezitii la persoane care ar fi primit 250.000 de euro de la cinci persoane pentru a le cumpara masini din tari ale Uniunii Europene, dar nu le-au mai adus autoturismele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un iesean care se descurca mai greu cu vederea a facut un apel public catre soferii mijloacelor de transport din Iasi. El s-a plans ca din cauza deficientelor de vedere, nu reuseste sa identifice numerele de pe autobuze sau tramvaie si ca adesea apeleaza la ajutorul soferilor. Numai ca, povesteste Daniel…

- Primarul Mihai Chirica s-a intalnit cu presedintele isaelian Isaac Herzog si a postat cateva imagini: "Am avut deosebita onoare de a avea ,miercuri 7 Decembrie , o intalnire personala cu Presedintele Statului Israel Excelenta Sa Domnul Isaac Herzog . Aceasta a avut loc la resedinta presedentiala din…

- Mai multe ambasade ale Ucrainei in strainatate au primit "pachete sangeroase" care contineau ochi de animale, a anuntat vineri Ministerul Afacerilor Externe ucrainean, dupa ce o serie de scrisori-capcana au fost trimise mai multor ambasade si oficiali in Spania, inclusiv ambasadei Ucrainei la Madrid,…

- Colegiul Tehnic „Ioan C. Stefanescu" din Iasi este partener intr-un proiect Erasmus+ de constientizare a rolului procesului de invatare si a modului de asimiliare a cunostintelor. Acesta se numeste „Improve yourself, diversify your future profession" si se desfasoara pana in luna august a anului urmator.…