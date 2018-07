Stiri pe aceeasi tema

- Catalin, fost concurent al emisiunii „Insula iubirii”, nu prea pare sa o duca foarte bine cu... iubirea. El și Nico și-au spus adio in urma cu puțin timp, chiar inainte de nunta, și se pare ca exista posibilitatea ca el chiar sa regrete ruptura.

- Nico, fosta concurenta la "Insula Iubirii", a transmis un mesaj public dupa ce oamenii au aflat ca nu mai formeaza un cuplu cu Catalin, cel cu care a mers in Thailanda pentru a-si testa iubirea.

- Nici nu s-au despartit bine si deja a fost ceruta in casatorie. Nico si Catalin, fostii concurenti de la "Insula Iubirii" nu mai formeaza un cuplu, iar barbatii au inceput deja sa roiasca in jurul ei.

- Diana de la "Insula Iubirii" nu vrea sa mai stea degeaba. Cunoscuta bruneta isi doreste sa se lanseze intr-un domeniu tot mai incercat de tineri. Fosta concurenta a show-ului filmat in Thailanda vrea sa se faca bloggerita.

- Exista un detaliu pe care puțini telespectatori l-au observat in legatura cu competiția, scrie huff.ro. In fiecare saptamana, se știe ca cele doua echipe, Faimoșii și Razboinicii, se lupta pentru a sta in casa. Acolo, echipa caștigatoare are parte de duș, dar și de paturi confortabile și de aer condiționat…

- Pe 23 aprilie 2018, Marea Britanie sarbatorea nașterea Prințului Louis, al cincilea pe linia de succesiune la tronul britanic. Micuțul a fost prezentat oficial pe 27 aprilie, sub numele de Alteța sa Regala Prințul Louis Arthur Charles. Pe 2 mai, cam la o saptamana dupa nașterea sa, Kate Middleton a…

- Foarte mulți oameni s-au intrebat de-a lungul timpului de la cine moștenește Bianca Dragușanu frumusețea. Ei bine, nu e greu sa iți dai seama! Mama ei se menține foarte bine in forma! Recent, cele doua alaturi de micuța Sofia au ieșit in oraș.