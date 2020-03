Stiri pe aceeasi tema

- „Fiecare țara, fara excepție, trebuie sa ia masurile cele mai curajoase pentru a stopa sau incetini amenințarea virusului”, a afirmat marți Hans Kluge, șeful pe Europa a instituției, in cursul unei conferințe de presa, transmite AFP, potrivit Agerpres.Kluge a enumerat și pașii principali, de baza,…

- „Fiecare țara, fara excepție, trebuie sa ia masurile cele mai curajoase pentru a stopa sau incetini amenințarea virusului”, a afirmat marți Hans Kluge, șeful pe Europa a instituției, in cursul unei conferințe de presa, transmite AFP, potrivit Agerpres. OMS Europa, care acopera zone de la Atlantic la…

- Actrita Olga Kurylenko, in varsta de 40 de ani, care a jucat in rolul Bond Girl alaturi de Daniel Craig in „Quantum of Solace/Partea lui de consolare“, a dezvaluit ca a fost testata pozitiv cu noul coronavirus, prin intermediul unei postari in mediul online.

- „Fii tare, Romania mea!”, este mesajul transmis din Italia de o fetița romanca, izolata in casa alaturi de toata familia sa. In varsta de șase ani, Sofia Maria se numara printre romanii care au transmis ganduri de incurajarea din țara europeana in care pandemia de coronavirus face ravagii.Impreuna cu…

- Un soț și o soție din Italia, care s-au iubit timp de 60 de ani, au fost uciși de coronavirus, in aceeași zi, marți, la o diferența de mai puțin de doua ore unul fața de altul. Fiul lor a transmis un mesaj tulburator, pe internet, scrie a1.ro .

- Trupa rock The Who a decis sa isi anuleze turneul pe care il avea programat in Marea Britanie. Anuntul a venit cu doar patru zile inainte de debutul seriei de concerte potrivit news.ro.Grupul a transmis ca turneul de trei saptamani va avea loc mai tarziu, anul acesta. „Nu am ajuns la…

- In județul Alba, sambata, 7 martie, se afla 360 de persoane in autoizolare și pe teritoriul județului nu exista nici un caz confirmat de coronavirus (COVID-19), au transmis reprezentanții DSP Alba. De asemenea, DSP a transmis intr-un comunicat de presa urmatoarele: ” Pana astazi, 7 martie, numarul…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj in contextul confirmarii primului caz de coronavirus in Romania. Șeful statului a a indemnat la calm și a anunțat ca nu exista motive de panica.Klaus Iohannis a informat, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca "este normal sa tratam cu toata…