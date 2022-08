Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis astazi mai multe avertizari Cod portocaliu și galben, de tip fenomene severe imediate (nowcasting), care vizeaza mai multe județe ale țarii. In Vrancea, noua localitați, printre care Panciu, Marașești și Odobești, se afla timp de o ora sub efectele unui Cod portocaliu de ploi torențiale,…

- O casa neizolata corespunzator nu numai ca nu incanta prin nivelul confortului oferit, ci totodata nici din punct de vedere al costurilor nu se prezinta grozav. Drept urmare, alegerea unui material pe care sa il folosești in procesul de izolare este o misiune dificila și mai ales de o importanța deosebita.…

- Astazi, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea au fost publicate rezultatele obținute de candidații care au participat la Examenul național de definitivat in invațamant, sesiunea 2022. Conform tabelului, la examen, doar trei candidați au primit nota 10. La proba scrisa, 13 candidați…

- REZULTATE ADMITERE INVAȚAMANT LICEAL 2037 absolventi ai clasei a VIII-a au fost admiși in invatamantul liceal de stat (anul școlar 2022 – 2023) in prima etapa de repartizare computerizata, in județul Vrancea In județul Vrancea, au fost repartizați 2037 elevi in invațamantul liceal de stat din totalul…

- In Vrancea, urșii par sa vina tot mai des și mai aproape de așezarile oamenilor. Prezența urșilor in apropierea așezarilor omenești este tot mai deasa, mai ales in localitațile vrancene de munte. Noaptea trecuta, un urs a fost surprins pașind agale pe o strada din comuna vranceana Vintileasca. Mai mulți…

- Taaa daaaam! LICITAȚIA este gata sa inceapa! Sau… ce se intampla atunci cand copiii iși iau calatoria de invațare in propriile maini. La inceputul anului școlar, elevii clasei a III-a și-au pus o intenție ambițioasa – sa mearga in prima lor excursie. Am invațat tare multe de atunci, am avut oportunitați…

- Primaria Municipiului Adjud organizeaza, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, „Sarbatoarea Copilariei Adjudene“. Toți copiii din zona sunt invitați sa participe la aceste manifestari care sunt pline de surprize placute pentru ei. „Va fi mare zarva in Parcul Municipal de 1 Iunie pentru ca cea…

- Concursul „Sanitarii priceputi” a revenit anul acesta la forma initiala, in format fizic, dupa perioada de pandemie si s-a desfasurat dupa regulamentul Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, aprobat de Ministerul Educatiei, pastrandu-se modalitatea de inscriere online. In Vrancea s-au inscris…