Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul cu cinci morti inregistrat, luni dimineata, pe raza localitatii Cumparatura din judetul Suceava a fost provocat de un soferul unei autocisterne, care a adormit la volan, potrivit concluziilor prezentate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Ionut Epureanu,…

- UPDATE – Accidentul cu cinci morti inregistrat, astazi dimineata, pe raza localitatii Cumparatura din judetul Suceava a fost provocat de un soferul unei autocisterne care a adormit la volan, potrivit concluziilor prezentate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Ionut…

- Costel și Ancuța Lazarescu sunt cei care au murit alaturi de cei doi copii ai lor in urma gravului accident din localitatea suceveana Cumparatura. Tragedia s-a petrecut in cursul dimineții de luni, 1 iulie.

- Patru autoturisme au fost implicate, marti, intr-un accident rutier produs pe soseaua de centura a municipiului Alba Iulia. In cele patru autovehicule se aflau sase persoane, trei dintre acestea avand nevoie de ingrijiri medicale. Printre cei implicati se numara si un parlamentar de Alba. Accidentul…

- Ajutoarele acordate refugiatilor ucraineni care nu muncesc in Germania sunt in centrul unui scandal in urma unor declaratii ale unui lider al Uniunii Crestin Sociale (CSU) din Bavaria. Germania este una dintre tarile care au gazduit cei mai multi refugiati ucraineni, care primesc de peste doi ani un…

- India este lovita de un val de caldura fara precedent. 52,3 grade Celsius s-au inregistrat joi, un record național cu mai mult de un grad peste cel precedent. Datele vin de la o stație meteo automata și autoritațile iși pun problema ca a fost o eroare de senzor. Caldura insuportabila a facut și victime…

- Familiile tinerilor uciși de Vlad Pascu anul trecut, in localitatea 2 Mai, s-au constituit parți civile și solicita sume uriașe drept daune morale și materiale. Accidentul de la 2 Mai s-a soldat cu uciderea, pe loc, a Robertei Dragomir și a lui Sebastian Olariu. Alți trei tineri au fost raniți. Cei…

- Un candidat la primarie și fost șef de poliție a fost prins beat crița la volan, dupa ce a lovit o mașina parcata. Accidentul a avut loc in localitatea ieșeana Scobinti. Dumitru Simionescu, fostul șef al Poliției Harlau, a fost „ridicat” de poliție, dupa ce a fost implicat intr-un incident in care a…