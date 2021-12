FOTO - Cum mi-am petrecut o parte din Ziua României: în vizită la un boschetar şi la Spitalul de Psihiatrie In ajun de 1 Decembrie, cand fanfarele militare isi lustruiau instrumentele pentru parade, armata romana era gata sa-si prezinte noile achizitii la Arcul de Triumf din Bucuresti, primarii din toata tara isi pregateau discursurile si multi dintre romani isi cumparau din magazine steaguri tricolore pe care sa le agate pe sarmele de rufe din balcon, am plecat in cautarea lui prieten, cu nume de campion, despre care nu mai stiam nimic de o saptamana. Leonard al nostru, al iesenilor, nu e boxer, ci un fost boschetar. De cateva luni, locuieste intr-o garsoniera din Tatarasi. Si, inca si mai recent,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

