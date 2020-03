Stiri pe aceeasi tema

- ALDE a semnalat joi ca președintele Klaus Iohannis afirma recent ca nu este niciun motiv real de panica in ceea ce privește infecțiile cu coronavirus in Romania, in timp ce acum face afirmații diferite.„Președintele Romaniei reconsidera ce spunea despre coronavirus: nu mai e doar o simpla…

- Pana miercuri, la ora 10:00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire. De asemenea, dintre cele 246 de…

- Pana astazi, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 139 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre cei 139 de cetațeni care au contactat virusul, 9 sunt declarați vindecați și au fost externați, a transmis Grupul de Comunicare Strategica.

- In plina pandemie de coronavirus, declanșata la nivel mondial, iar cazurile de imbolnaviri cresc alarmant și in Romania, pana in prezent s-au inregistrat 97 de cazuri cu Covid-19, Alina Eremia și-a transmis și ea ingrijorarea legata de acest subiect, intr-o postare pe pagina oficiala de Instagram. Citește…

- Inca 4 cazuri de imbolnavire la Constanța. Este vorba de 3 barbați și o femeie, toți contacti cu persoana infectata. Bilanțul ajunge la 68 de cazuri, dintre care 9 doar vineri. Alte cinci cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate in Romania vineri dimineața. Este vorba despre un barbat de…

- Romanul din Gorj, depistat pozitiv cu Covid-19, se afla izolat intr-o camera la Institutul Matei Balș. Primul caz de coronavirus inregistrat in Romania pare sa fi creat o ușoara panica, asta pentru ca, potrivit datelor medicilor, peste 600 de oameni se prezinta zilnic la camera de garda, de teama unei…

- Prefectura a anunțat Situația de astazi, la nivelul județului Brașov, conform datelor Direcției de Sanatate Publica: zero persoane cu infecție coronavirus, zero persoane in carantina, 49 de persoane aflate in autoizolare la domiciliu. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, i-a…