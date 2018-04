Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul din Parcul National Domogled – Valea Cernei, izbucnit la o padure de pin, se manifesta pe o suprafata dubla decat cea initiala, de aproximativ doua hectare, iar cele doua elicoptere solicitate nu pot interveni pentru ca este imposibila decolarea din cauza vantului.

- Aproximativ 50 de pompieri din judetele Timis, Mehedinti si Gorj au sosit sambata dimineata in zona Parcului National Domogled pentru a-i ajuta pe colegii lor din judetul Caras-Severin la stingerea incendiului de padure izbucnit in Parcul National Domogled. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Forte din mai multe judete intervin, sambata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in Parcul National Domogled - Valea Cernei, in sprijin fiind solicitate si doua elicoptere. "Un turist a anuntat, vineri, in jurul orei 15,00, un incendiu in zona orasului Baile Herculane, in Parcul National Domogled-Valea…

- Un numar de 92 de pompieri din patru judete, dar si 40 de lucratori silvici au fost mobilizati, sambata dimineata, in Parcul National Domogled – Valea Cernei, din judetul Caras-Severin, pentru a stinge incendiul izbucnit intr-o padure de pin, fiind solicitate si doua elicoptere.

- Un incendiu de vegetație uscata amenința Parcul Național Domogled – Valea Cernei. A ars deja o padure de pin de aproape un hectar, spun pompierii. Incendiul a fost sesizat de un turist, care a vazut fumul din elicopter. Vezi galeria foto + 3 + 3 Potrivit pompierilor din cadrul ISU Caraș-Severin, incendiul…

- Un incendiu a izbucnit, vineri seara, intr-o padure de pin din Parcul National Domogled – Valea Cernei, din judetul Caras-Severin, fiind afectata o suprafata de aproximativ un hectar, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Locuitorii dintr-un catun din județul Caraș-Severin sunt revoltați de decizia luata de Romsilva de a taia aproape o mie de fagi din padurile din jurul satului. O petiție online a fost lansata, fiind semnata de mii de oameni. „Sa salvam padurile din Prisacina – Parcul Național Domogled – Valea Cernei”,…

- Doua incendii cauzate de cosuri de fum neintretinute corespunzator au fost inregistrate de pompierii caraseni in mai putin de 10 ore. Luni seara, in jurul orei 23:00, doua echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Resita au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit in localitatea Ezeris.…