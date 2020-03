Stiri pe aceeasi tema

- In aceste momente, pe Stadionul „Portul” din Constanța se lucreaza la amenajarea spitalului militar de campanie, care sa ajute in criza coronavirus. Aici vor fi tratate, pe viitor, cazurile ușoare și medii de infectare cu COVID-19. Primul Spital Militar de Campanie a fost inaugurat, sambata, in incinta…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, sambata, o declarație de presa, la finalul vizitei la Spitalul Militar de Campanie ROL II, secție externa a Spitalului Militar Central, din incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” Otopeni. Presedintele s-a aratat impresionat de…

- Klaus Iohannis a vizitat, sambata, Spitalul Militar de Campanie ROL II, o sectie externa a Spitalului Militar Central, din incinta Institutului National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" Otopeni. Spitalul este gata, nu este dat in functiune inca, dar va fi in cateva ore.Romania este pregatita…

