Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop tarot zilnic BERBEC3 de spadePoate ca cineva iti tradeaza increderea sau poate ca ceva se rupe. Emotiile pot fi foarte puternice ai poti avea nevoie de o perioada sa te recuperezi. Dar acest eveniment iti schimba viata total. Un nou tu se naste. O inima puternica (desi strapunsa de trei spade)…

- CARTE, CINSTE CUI TE-A SCRIS!…Editura Academiei Romane, in 2015 a initiat editarea unui ciclu intitulat „O suta si una de poezii” in care au aparut poeziile celor mai cunoscuti poeti romani. Cartea ce se lanseaza pe 10 noiembrie, la orele 11.00, la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) „Elena…

- Vreme de cinci ani, Rudiger von Fritsch a reprezentat Germania la Moscova și a avut multiple discuții cu președintele rus, chiar in limba germana. Luni seara, diplomatul neamț a impartașit publicului din Romania experiența sa. Rudiger von Fritsch a fost prezent, luni seara, la o intalnire cu publicul…

- Cartea „Sfantul Nicolae – viața și cultul”, aparuta recent la Editura Cuvantul Vieții, este semnata de Gerardo Cioffari, profesor de istorie la Facultatea de Teologie din Bari, Italia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Specialiștii spun ca boala este un proces pe care trebuie sa-l ințelegem. Din propria experiența de bolnav, un medic diagnosticat cu tulburare de atenție lanseaza cartea care ne arata calea spre vindecare.

- Chiar și la cațiva ani de la plecarea ducilor de Sussex in SUA, detalii uluitoare despre Meghan Markle continua sa iasa la suprafața. O carte publicata recent dezvaluie modul in care soția Prințului Harry iși planuia de ceva timp ieșirea din familia regala britanica, potrivit click.ro. Cartea „Courtiers:…

- Romania are 150 de startupuri verzi si 115 actori cheie, care le sustin si sunt piloni de baza in ecosistem, potrivit celei de-a doua editii a raportului Green Startup Ecosystem, o mapare a startupurilor verzi din Romania si Bulgaria, conform unui comunicat de presa. Fii la curent cu cele…

- Presedintele Klaus Iohannis va semna, marti, in cartea de condoleante deschisa in memoria Reginei Elisabeta a II-a la resedinta ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, a anuntat Administratia Prezidentiala.