- Presedintele american Donald Trump i-a trimis un mesaj de felicitare cu ocazia zilei de nastere liderului nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat vineri consilierul pentru securitate nationala al Coreei de Sud, Chung Eui-Yong, informeaza Reuters. Chung, care s-a intalnit saptamana aceasta…

- Poti citi aici detalii pentru zodia ta despre Ocazia NOROCOASA pentru noi in 2020! Ce SANSA UNICA iti aduce colaborarea dintre JUPITER si URANUS din 15 decembrie 2019? Azi avem o Luna in Fecioara cu picioarele pe pamant care ne ofera timp sa ne punem abilitatile analitice la buna treaba, mai…

- Documentarul de succes „Maria – Inima Romaniei”, in varianta integrala a regizorului vine la Alba Iulia, in cadrul unei proiecții speciale realizate la Casa de Cultura a Studenților Alba Iulia pe 29 noiembrie, vineri, la ora 17.00. Vizionarea este gratuita publicului iar accesul in sala se face pe…

- Ducele si ducesa de Sussex au publicat o noua fotografie a fiului lor, Archie, impreuna cu Harry si printul de Wales, pentru a marca implinirea varstei de 71 de ani de catre bunicul sau, Charles. Fotografia...

- Zi de sarbatoare in familia lui Cristi Brancu! Vineri, 1 noiembrie, Oana Turcu a fost surprinsa de celebrul prezentator si de fiul lor, Tudor, cu ocazia zilei de nastere. Au petrecut timp impreuna, i-au urat toate cele bune si i-au aratat inca o data cat de mult o iubesc!

- Diego Maradona, actualul antrenor al echipei Gimnasia y Esgrima La Plata, a fost ovationat de suporterii formatiei rivale Newell's Old Boys, cu o zi inaintea implinirii varstei de 59 ani, marti seara, cu ocazia unui meci din Superliga de fotbal din Argentina. Oficialii lui Newell's…

- "Astazi este despre PATRIOTUL care ne-a INSUFLAT in ultimii ani PUTEREA de a continua sa luptam pentru ROMANIA! LA MULTI ANI, LIVIU DRAGNEA! Suntem cu sufletul alaturi de dumneavoastra!", scrie pepagina de Facebook a PSD Teleorman,alaturi de hashtaul "teleormaneanul nostru". Liviu Dragnea s-a nascut…

- Antrenorul FC Farul, Ianis Zicu, a implinit 36 de ani, iar, in vestiar, elevii sai l au sarbatorit. Cand tanarul tehnician a intrat pe usa, toti jucatorii au inceput sa cante "La Multi Ani ldquo;, iar cateva secunde mai tarziu in peisaj a aparut si un tort.Mesajul de pe tort a fost "La Multi Ani, Ianis…