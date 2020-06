Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 2 iunie 2020, este prima zi de școala pentru elevii care se pregatesc de examenele naționale. Din cei aproximativ 4.400 de elevi de clasa a VIII-a și circa 3.600 liceeni din ultimul an, cei mai mulți care au spus ca vor sa revina in banci sunt elevii din rural. Pentru ei, nevoia de informație…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei, a anuntat luni ca Evaluarea Nationala 2020 va incepe pe 15 iunie, iar Bacalaureatul pe 22 iunie. Calendarele complete ale examenelor nationale vor fi comunicate ulterior. „Cursurile realizate in unitatile de invatamant raman suspendate, insa continua invatarea asistata…

- Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii, a declarat, luni seara, ca Evaluarea Nationala va incepe pe 15 iunie, iar Bacalureatul va incepe pe 22 iunie cu probele scrise și va continua cu probele de competența. Cursurile raman suspendate, insa continua invațarea asistata de tehnologie. Elevii…

- Calendarul examenelor la Evaluarea Nationala si Bacalaureat a fost modificat si va fi afisat public. Astfel, elevii claselor a opta si a XII-a vor reveni la scoala, optional, pe data de 2 iunie, iar examenele vor avea loc cu maxim 10 elevi intr-o sala de clasa.Elevii claselor a opta si a XII-a…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni ca gradinițele, școlile și universitațile nu se mai deschid in acest an școlar, dar situația școlara se incheie cu notele de acum. Vor putea merge la școala doar elevii din clasele terminale, intre 2-12 iunie, pentru a se pregati pentru examenele nationale.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, dupa ședința de la Cotroceni, ca școlile nu se vor mai redeschide pana la toamna, anunțand cateva excepții: „Anul școlar se va termina pe 12 iunie. Pana atunci vor continua cursurile la distanța, mediile vor fi incheiate cu notele pe care le au acum. In cazuri…

- Klaus Iohannis a anunțat, luni, ca gradinițele, școlile și universitațile nu se vor mai redeschide in actualul an școlar. Singura excepție va fi facuta pentru elevii din anii terminali care vor putea reveni in școli intre 2 și 12 iunie, in numar restrans de maximum 10 copii, pentru a fi pregatiți pentru…

- SCOALA LA TV… Elevii din judetul Vaslui, care vor sustine anul acesta Evaluarea Nationala sau Bacalaureatul, sunt invitati sa faca “Telescoala, adica “ore” de scoala la TV. Cursurile televizate fac parte dintr-un proiect al Ministerului Educatiei in parteneriat cu Televiziunea Romana si vor fi dedicate…