Stiri pe aceeasi tema

- Conform agentiei care gestioneaza arhiva Stasi, autoritatile au primit cu 11.200 de aplicatii mai mult decat in 2018. Aproximativ 35.500 de persoane au inaintat o solicitare pentru prima data.De cand a fost lansat agentia, la sfarsitul anului 1990, aproximativ 3,3 milioane de aplicatii…

- Autoritatile din domeniul asigurarilor estimeaza ca nota de plata dupa incendiile din Australia se ridica - din septembrie anul trecut pana acum - la circa 700 de milioane de dolari australieni, adica aproximativ 485 de milioane de dolari americani, informeaza DPA, scrie Agerpres.Citește și: Mama…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inregistrat, anul trecut, 1.249.014 de imobile, cu peste 145% mai multe fata de anul 2018, a anuntat, marti, institutia. Din cele 3.181 de UAT- uri din Romania, 79 de comune din 26 de judete, avand o suprafata de 746.428 de hectare, erau…

- Mai multe sectoare ale orasului au fost evacuate, a precizat sectia de pompieri. Aproape 3.000 de oameni au ramas fara curent electric, potrivit agentiei de protectie civila.Au fost amenajate doua adaposturi temporare pentru persoanele afectate.Autoritatile considera ca incendiile…

- A oferit, gratuit, 542.290 de puieți forestieri Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a regenerat in acest an 13.631 hectare in fondul forestier de stat, in cele doua campanii de impaduriri, de primavara și de toamna, cu 1.016 hectare mai mult fața de programul anual de regenerare a padurilor, care…

- Autoritațile locale din Aninoasa au pierdut finanțarea pentru realizarea unui bloc. Circa 3 milioane de lei trebuie sa retnurneze autoritațile locale de la Aninoasa dupa ce lucrarile au avansat foarte puțin. Edilii spera ca anul viitor Guvernul sa le realoce fondurile pentru realizarea imobilului.…

- Autoritatile din Bangladesh au evacuat peste 300.000 de persoane din satele situate de-a lungul coastei si din mai multe insule si planuiesc sa evacueze un total de un milion si jumatate de persoane inaintea sosirii uraganului Bulbul, sambata, la inceputul serii, informeaza AFP

- Camera Deputaților a lansat o licitație de 8.2 milioane de lei pentru lucrari de refacere a fațadei unei parți din Palatul Parlamentului, inclusiv lucrari de consolidare aferente cladirii parcajului subteran. Contractul va avea valabilitate pana in 2022., iar licitația se incheie pe 18 noiembrie,…