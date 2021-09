FOTO Cum au așteptat liberalii rezultatul Congresului PNL Sala aproape goala, afișe cu cei doi candidați, sticle goale - este imaginea de la Romexpo înainte de anunțarea rezultatului Congresului PNL în care se decide cine va conduce mai departe partidul - Ludovic Orban sau Florin Cîțu.



Votul a început la ora 15.30, la capatul a aproximativ patru ore și jumatate de discursuri, în care atmosfera a fost una de stadion, cu huiduieli la adresa premierului Florin Cîțu și chiar în timpul discursului președintelui Klaus Iohannis.



Votul - care a fost unul secret - s-a terminat în jurul orei 16.30,

Sursa articol: hotnews.ro

