Au muncit pe branci in Franța și au investit toata agoniseala la Delureni, comuna Urmeniș. Este povestea a doi bistrițeni, care au pus la ale primul festival dedicat lavandei din județ: BioLavanda. Bistrițenii Cristian și Diana Palco sunt cei care cultiva lavanda și extrag uleiurile esențiale. Ulterior acestea iau calea occidentului și ajung in produse cosmetice ori medicale din țari precum Franța și Germania. Povestea lavandei de la Delureni a inceput in anul 2015. Cristian Palco s-a intors din Franța cu gandul sa dezvolte o afacere in jurul acestei plante minune. Vazuse astfel de culturi in…