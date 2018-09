Stiri pe aceeasi tema

- Vremea. Se pare ca Romania a devenit „ținta” unor valuri de canicula ce par a nu se mai termina. Meteorologii ANM au anunțat ca temperaturile din restul lunii August depașesc valorile normale pentru aceasta perioada a anului.

- Meteorologii anunța ca ploile se vor extinde pe tot teritoriul țarii de miercuri, insa temperaturile raman cele normale pentru aceasta perioada. Vremea va fi capricioasa pana la sfarșitul lunii.„De mați, se inmulțesc ploile, ca și apariție, dar și ca arie. Daca luni au fost doar cateva celule,…

- Temperaturile vor creste usor pe parcursul saptamanii viitoare in toata tara, dar meteorologii avertizeaza ca, incepand cu mijlocul saptamanii, se vor ivi norii, deoarece sunt asteptate ploi pe arii extinse, intensificari ale vantului si descarcari...

- IGSU a informat, luni, ca 23 de localitati din 12 judete si Capitala au fost afectate de vremea nefavorabila. Este vorba despre judetele Arad, Arges, Cluj, Dambovita, Dolj, Gorj, Giurgiu, Hunedoara, Iasi, Ilfov, Suceava si Teleorman. Astfel, doua case, 40 de anexe, 39 de curti, 47 subsoluri/beciuri,…

- Vremea rea a facut prapad in țara. Autoritațile au intervenit in mai multe zone din Romania, in sprijinul oamenilor și au acționat pentru evacuarea apei din gospodarii și de pe strazi.

- Vremea se va mentine calda dar instabila. Vor fi innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului in regiunile intracarpatice si in zonele de deal si...

