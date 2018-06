Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 30 de ani, din comuna Tantareni, a primit o lectie pe care nu o va uita vreodata. Acesta a intrat in casa peste o vecina cu intentia de a o viola, dar femeia s-a luptat cu acesta si a reusit sa-l loveasca puternic.

- Eva Longoria e devastata de durere cu cateva zile de nașterea primului ei copil. Vedeta a anunțat, vineri, ca Jinxy, cainele ei, a murit in brațele sale, joi noapte, la varsta de 15 ani.„Momentul la care detestam sa ma gandesc a avut loc noaptea trecuta.

- Andreea Marin s-a confruntat cu o durere la umar, care i-a adus o gramada de neplaceri. Vedeta a ajuns la medic dupa luni de așteptare, in care a sperat ca problema se va rezolva de la sine. Andreea Marin a ajuns pe mainile unor specialiști in recuperare medicala, dupa ce a constatat ca intampina dificultați…

- Andreea Marin este una dintre cele mai puternice femei din showbiz-ul romanesc, dar viața ei a fost presarata cu impasuri. Vedeta nu și-a pierdut niciodata optimismul și curajul, care au ajutat-o sa mearga mai departe chiar și dupa cele mai cumplite drama. Și-a pierdut mama de la o varsta frageda, a…

- Cum a ajuns Corina Danila sa arate ASA la 46 de ani! Corina Danila reuseste sa impresioneze in prezent prin modul spectaculos in care a reusit sa isi remodeleze silueta, la cei 46 de ani ai sai. Dupa o perioada de greutati in viata personala, actrita, care acum prezinta emisiune la TVR 2, si-a schimbat…

- Emma Forrest consuma 3.000 de calorii pe zi – asta inseamna 200 de lingurițe de zahar – și spune ca aceasta dependența este mai periculoasa decat cea de jocurile de noroc, scrie BBC. Tanara de 29 de ani se trezește de cinci ori pe noapte pentru a-și satisface pofta de sucuri și spune ca mananca doar…

- O femeie din Marea Britanie sufera de o dependența rara: bea 30 de doze de sucuri carbogazoase. Ea spune ca prefera sa piarda relația cu sora ei geamana decat sa renunțe la bauturile carbogazoase.