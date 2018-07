Stiri pe aceeasi tema

- Michael Fred Phelps s a nascut pe 30 iunie 1985, la Baltimore, Maryland, SUA. Phelps este un inotator american, multiplu campion olimpic si mondial la diferite probe de natatie. Este de 24 de ori medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de vara cel mai mare numar de medalii castigate de orice sportiv si…

- Fie ca vorbim de americani, japonzi sau israelieni, fiecare dintre aceste nationalitati a adoptat anumite planuri alimentare care sa ii ajute in lupta cu kilogramele in plus. Mai mult, din dorinta de a-si creste sansele la o viata sanatoasa, acestia au apelat la metodele folosite cu sute de ani in urma.

- Cate kilograme te-ai ingrasat cel mai mult si cum ai reusit sa scapi de ele? Gina Pistol: Cel mai mult m-am ingrasat 5 kilograme, iar asta din cauza unui tratament medical, dar pentru ca sunt foarte mica de inaltime s-au vazut imediat. Am scapat de ele in timp...si cu multa rabdare. Am incercat…

- Luna plina florala a putut fi vazuta noaptea trecuta și a fost a șasea luna plina din acest an. Oameni din intreaga lume au postat pe rețelele de socializare o serie de imagini cu superba luna plina florala.

- Printul Harry si actrita americana Meghan Markle vor fi cazati in hoteluri separate din zona Windsor in noaptea de dinaintea nuntii lor, a anuntat luni Palatul Kensington, relateaza Reuters. "Printul ...

- Bucate, bauturi si condimente din diferite colturi ale lumii, pot fi descoperite la expozitia dedicata industriei alimentare. O adevarata arta culinara ce impresioneaza vizitatorii cu cele mai deosebite bunatati si anume prin aroma lor, savoarea si trasaturile specifice.

- Intr-un interviu pentru presa rusa, provocat de catre jurnalist sa comenteze activitatea NATO in R. Moldova, Igor Dodon a dat de inteles ca Alianta Nord-Atlantica, de fapt, ar avea scopuri la Chisinau, care insa sunt ascunse sub pretexte de ajutor umanitar.

- Politisti de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni- I.T.P.F. Iasi (România), împreuna cu inspectori vamali, au descoperit, ascunse în diferite locuri din autocar, 11 facturi comerciale falsificate. Cazul a fost înregistrat pe data…