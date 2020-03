FOTO. Cum arată, de fapt, Carmen de la Sălciua! Cântăreața s-a filmat fără pic de machiaj, dar și fără… sutien! Cantareața de muzica de petrecere s-a filmat pentru a-și anunța fanii de urmatorul eveniment, insa un detaliu le-a atras atenția tuturor. In video, Carmen a aparut fara machiaj, dar și fara sutien, spre deliciul fanilor de sex masculin. Citește și: Drama neștiuta a lui Carmen de la Salciua! Artista a vorbit despre divorțul parinților: ”Indiferent ce se intampla…” Are corpul frumos sculptat și o incredere ieșita din comun in felul in care arata in ultimul timp, cea de-a doua casa a ei fiind sala de fitness. De aceea, de cele mai multe ori refuza sa poarte bustiere sau sutiene și trebuie sa recunoaștem… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

Sursa articol si foto: heynews.ro

