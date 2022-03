Stiri pe aceeasi tema

- De șase zile, Ucraina și Rusia sunt intr-o continua confruntare, iar situația nu se indreapta deloc spre bine, ci din contra. Recent, armata rusa a facut un anunț de ultim moment in care avertizeaza ca o sa atace in curand Kievul, capitala Ucrainei!

- Proiectul se refera la Calea Floreasca, o artera etrem de aglomerata care leaga Nordul Capitalei de Centru. Bulevardul ar putea avea sens unic pe porțiunea dintre Strada George Calinescu și Șoseaua Ștefan cel Mare, relateaza HotNews.ro.Mai mult, una dintre cele patru benzi va fi dedicata exclusiv transportului…

- Primaria Capitalei vrea sa introduca mai multe sensuri unice in București și benzi pentru transportul in comun pentru a rezolva problema traficului aglomerat. Deocamdata sunt proiecte pilot, care ar urma sa transforme circulația in zona de nord a orașului. Mai mult, autoritațile vor sa creeze…

- Baneasa Developments, operatorul celui mai mare centru comercial din Capitala – mallul Baneasa Shopping City si galeriile comerciale aferente – a platit salarii, taxe și impozite aferente de aproape 1,5 miliarde de euro la bugetul de stat, in perioada 20

- Sase gradinite din Capitala au fost izolate termic anul trecut, iar directorii institutiilor spun ca schimbarile sint vizibile. Caldura se mentine mai mult in incaperi si pot fi facute economii, chiar in conditiile majorarii tarifului la gaze. Anul trecut, in ianuarie, Gradinița nr.6 din sectorul Centru…

- Doua persoane au fost prinse cu substanțe interzise de carabinieri pe strazile capitalei. Cazurile au avut loc ieri, in timp ce carabinierii Direcției regionale Centru a IGC executau serviciul de menținere a ordinii publice.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe data de 12 ianuarie, in intervalul orelor 10:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Botanica, șoseaua Muncești 350, adiacent PT-2, iar autobuzul va staționa in sectorul Centru, str.…

- In Chișinau ar putea sa apara un centru municipal de testare COVID-19. Despre aceasta a anunțat șeful interimar al Direcției municipale pentru sanatate, Boris Gilca, informeaza Noi.md cu referire la tv8.md. „Probabil este prematur, dar lucram intens in ceea ce privește o eventuala instituire a unui…