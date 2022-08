FOTO Cum arată ”berbecii” de pe acoperișul Cazinoului, primele elemente de exterior finalizate Lucrarile la Cazino avanseaza, iar primele elemente finalizate pot fi vazute de cei care trec pe faleza monumentului istoric. ”Berbecii”, elementele decorative de pe acoperișul cladirii simbol a Constanței au fost dezveliți de vantul puternic de pe faleza și lasa trecatorii sa dea frau liber imaginației despre cum va arata Cazinoul, renovat dupa aproape jumatate […] Articolul FOTO Cum arata ”berbecii” de pe acoperișul Cazinoului, primele elemente de exterior finalizate apare prima data in . Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

Sursa articol si foto: infosud-est

