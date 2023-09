FOTO. Cum arată adăposturile construite de armată la Plauru să-i protejeze pe localnici de dronele rusești Ministerul Apararii Naționale a instalat primele adaposturi antiaeriene pentru oamenii din Plauru, unde pana acum au fost descoperite resturile a doua drone care ar putea proveni din bombardamentele rusești asupra portului Ismail, situat pe malul ucrainean al Dunarii. Construcțiile arata ca niște tuneluri din beton, lungi de aproape 10 metri. Adaposturile instalate de armata la […] The post FOTO. Cum arata adaposturile construite de armata la Plauru sa-i protejeze pe localnici de dronele rusești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

