- Doi frați din Vaslui, cunoscuți drept Frații „Dinamita” au scapat de inchisoare in cazul unor violențe grave asupra familiei chiar de primar. Acum, tinerii au ucis un barbat, deși erau deja condamnați pentru alte fapte agresive.

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus efectuarea urmaririi penale fața de suspectul STAN VITALIE, medic primar, la data faptelor manager al Spitalului Clinic de urgența, Chirurgie Plastica și Arsuri din București, pentru savarșirea a 16…

- Medic primar al secția ATI a Spitalului Floreasca, Radu Tincu, avertizeaza și arata ca in cazul in care vom ajunge la 2000 de cazuri pe zi, atunci presiunea asupra spitalelor va fi una foarte mare.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 97: S-a deschis cel mai mare bordel politic,…

- Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, sunt in flacari peste 1.000 de metri cubi de lemne, in localitatea Lipovat. Nu se cunoaste cauza incendiului.

- Un incendiu a izbucnit sambata la un depozit de material lemnos din curtea unei companii, in localitatea Lipovaț din județul Vaslui. Pompierii lupta cu șapte autospeciale sa stinga flacarile care au cuprins...

- Invitata la emisiunea Direct in Problema, moderata de Iulia Stupinean la Bistrițeanul Live, Cristina Iurișniți, deputat USR Bistrița-Nasaud, a vorbit despre inițiativele legislative care aduc un plus in educație. Profesoara Cristina Iurișniți a explicat ca una dintre inițiative se refera la necesitatea…

- BASME SAU ADEVAR?…O noua localitate este pe cale sa “rasara” in comuna Muntenii de Jos. O spun si satenii, o arata și postarea publicata astazi pe un site de socializare in care un teren de aproximativ 18 hectare urmeaza sa fie vandut ca loturi de casa de catre proprietarul acestuia. Prin comuna Muntenii…

- La fel cum facusera deja in cazul mai multor miniștri din actualul Cabinet, cum ar fi cei ai Finanțelor, Educației și Agriculturii, social-democrații l-au luat in vizor și pe Nelu Tataru, vizat de o moțiune simpla depusa miercuri la Camera. Inițiativa parlamentara se numește “Sanatatea romanilor nu…