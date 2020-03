Vestea ca Andreea Balan si George Burcea s-au despartit a zguduit intreg showbizul autohton, avand in vedere ca a fost unul dintre cele mai indragite cupluri de la noi. Spynews.ro a aflat in exclusivitate ca cei doi au incheiat un contract prenupțial, iar in urma unui divort, cantareata va ramane cu o avere uriasa, in timp ce George Burcea se va alege cu nimic! Iata cum a reactionat actorul la aflarea acestei vesti!