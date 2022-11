Stiri pe aceeasi tema

- Un medic legist, fost angajat al Spitalului Judetean Alba iulia, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare pentru doua infractiuni rutiere, conducere fara permis și refuz de prelevare probe biologice. Medicul legist (Daniel Dragota) a fost condamnat in 27 octombrie 2022 la pedeapsa rezultanta…

- Medic legist din Alba Iulia, condamnat definitiv pentru infracțiuni rutiere: Acesta și-a dat demisia de la SJU Medic legist din Alba Iulia, condamnat definitiv pentru infracțiuni rutiere: Acesta și-a dat demisia de la SJU Un fost angajat al Spitalului Județean Alba Iulia a fost condamnat la inchisoare…

- Un alt accident care implica un motociclist a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Livezile. Motociclistul a fost dus de urgența la spital. Accidentul s-a produs in localitatea Livezile intre un autoturism și o motocicleta. Cel care conducea motocicleta a fost aruncat de pe motor, iar in urma…

- Complexul Muzeal Bistrița-Nasaud ii așteapta la voluntariat pe elevii care vor sa profite de vacanța de saptamana viitoare elucidand misterele Bisericii Evanghelice de la Vermeș. Elevii care vor sa aiba parte de o vacanța interesanta, la Vermeș, sunt așteptați la voluntariat de Complexul Muzeal Bistrița-Nasaud.…

- Noaptea Cercetatorilor Europeni 2022-2023 / Science4Future-II va fi celebrata și la Bistrița. Specialiștii de la Muzeul Județean și partenerii lor va invita sa descoperiti istorii ale omenirii prin intermediul unor marturii prezente in patrimoniul nostru. Unii susțin ca istoria tehnicii a inceput cu…

- Medicul Alexandru-Florin Savulescu, la data faptelor sef al Sectiei Chirurgie generala II din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”, este urmarit penal de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi luat mita in legatura cu interventii chirurgicale…

- Mobilizare de forțe in aceasta dupa-masa dupa ce doi barbați aflați la zeci de kilometri distanța au fost loviți de copac in padure, unul la Mița, celalalt in Șendroaia. Pentru ambii au fost trimis un echipaj de Prim Ajutor SMURD, iar pentru barbatul din Șendroaia a fost trimis și elicopterul SMURD.…

- In timp ce-i aștepta pe cei 40 de voluntari care sa-i dea o noua șansa la viața, biserica din Vermeș s-a trezit cu prelata de protecție provizorie smulsa de o vijelie. Au ajutat la salvarea monumentului cei de la Salvamont Bistrița, care n-au stat pe ganduri și-au facut reparațiile necesare inainte…