Stiri pe aceeasi tema

- Incep concedierile, in condițiile in care barurile și restaurantele au fost inchise in aceasta perioada, pentru a se evita raspandirea Covid-19. O societate din Targu-Jiu va concedia luna aceasta 42 de persoane. Deja a fost notificata Agenția de Șomaj din Gorj. Alte firme vor fi nevoite sa bage personalul…

- Mergi cu Uber in perioada asta! Vezi ce masuri de siguranta a luat compania contra COVID-19! Uber isi anunta utilizatorii ca a luat in aceasta perioada o serie de masuri de siguranta impotriva COVID-19. Mai marii companiei spun ca au o echipa disponibila non stop ce sustine actiunile legate de epidemie…

- In aceasta perioada, in care sportul constantean a intrat in pauza totala, din cauza raspandirii virusului Covid-19, echipele constantene de baschet si-au stabilit si ele programul pe care il vor avea cel putin pana la data de 31 martie. Baschet Club Athletic Constanta si-a intrerupt activitatea, jucatorii…

- Coronavirus nu este de fapt denumirea oficiala a virusului cu care ne confruntam astazi la nivel mondial, fiind vorba de fapt despre o familie numeroasa de virusuri. In toata aceasta familie de virusuri, unii provoaca boli respiratorii la oameni, de la banalele raceli ușoare și cu care ne-am obișnuit…

- Covid-19 nu e un indice bursier, dar evolutia lui in timp real pare sa influenteze deciziile investitorilor din ultimele zile mai mult decat cotatiile actiunilor de pe Wall Street. Iar comportamentul acestora a fost unul previzibil: au renuntat rapid la stocurile de actiuni si s-au reorientat…

- In urma extinderii epidemiei virale cu Covid-19 si a recomandarilor oficiale in privinta luarii de masuri de preventie, Filarmonica „George Enescu” anunta reprogramarea tuturor concertelor din perioada 10-22 martie 2020. In absenta unei aprobari din partea DSP, siguranta sanatatii publice in spatiile…

- Carmen de la Salciua si Culita Sterp, din nou impreuna? S-au despartit, s-au impacat, iar si iar si... iar! La o petrecere la care au fost invitati sa cante impreuna, pare-se ca s-au apropiat tot mai mult, sub privirile invitatilor. O fotografie aparuta pe internet starneste controverse!

- Culița Sterp este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi de muzica de petrecere. Cantarețul face furori oriunde merge prin țara, iar 2019 a fost unul dintre cei mai buni ani de pana acum pentru el.