Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind una dintre cele mai cunoscute jucatoare de tenis din Romania, clasanu-se pe primul loc in clasamentul mondial. Recent, blondina a postat prima fotografie in care apare alaturi de iubitul ei.

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Emilian: Pentru mine, nu stiu ce sa zic. Da, au ceva special, insa e mai trist pentru mine, pentru ca nu pot ajunge uneori iarna acasa, la Iasi, sa stau cu cei dragi. 2. Care este cel mai frumos cadou primit? Emilian: Un tort facut…

- Andreea Mitu este una dintre cele mai apreciate si iubite sportive din tara noastra. Vedeta este o femeie fericita de cand a dat nastere unul baietel minunat, pe nume Adam. Fanii au fost atunci in extrem de incantati de veste si au felicitat-o din suflet. Recent, celebra tenismena le-a impartasit admiratorilor…

- Iulia Albu este cunoscuta pentru excentricitațile ei,fashion editorul reușind sa surprinda de fiecare data la evenimente datoritamachiajelor dramatice și g ținutelor ieșite din comun. Iata insa ca niciMikaela, fiica ei și a lui Mihai Albu, nu se lasa mai prejos, dovedind caașchia nu sare departe de…

- Se apropie cele mai iubite sarbatori din an, ale familiei si prieteniei: Mos Nicolae si Craciunul! Ca de fiecare data, Piazza Firenze a deschis expozitia de cadouri dedicate sezonului. Aici puteti gasi, la preturi pentru toate buzunarele, marfuri de exceptie sosite direct din Italia, de la Florenta:…

- Mre e puterea dragostei! Atunci cand iubești, nicio bariera din lume nu e prea puternica și se pare ca artiștii Carmen de la Salciua și Culița Sterp au simțit asta din plin, pe propria lor piele! Cei doi s-au impacat și acum au și recunoscut acest lucru, facand publica o fotografie minunata de cuplu!

- Este clar ca lumea se schimba și odata cu ea industria, agricultura, economia in general se schimba și de aici modul in care traim. Iar numitorul comun al acestei schimbari este tehnologia. In definitiv, cum ne schimba tehnologia viața in mod concret? Dar, mai ales, cum va arata agricultura viitorului,…

- [caption id="attachment_47523" align="alignleft" width="536"] Foto: facebook.com/Olga Eni[/caption] ”O fotografie de epoca! E cea mai veche casa din Magurele, care s-a pastrat intact”. Astfel a calificat Ion Popa-Padure, inginer-constructor, autorul monografiei ”Satul Magurele de pe Valea Culișoarei”,…