FOTO – Cu mielul in bagaj pe aeroportul din Cluj

- S-au dus vremurile in care in perioada sarbatorilor, aeroporturile erau pline de oameni care veneau acasa, in vizita la familii. Lista galbena a țarilor cu risc epidemiologic a mutat aglomeratia din terminalul de SOSIRI in cel de PLECARI, pentru ca, in situatia actuala, rudele din țara ii viziteaza…

- Conform datelor puse la dispoziție de Instituția Prefectului, in județul Cluj sunt active 36 de centre de vaccinare anti-Covid-19 in prezent, 6 dintre acestea avand fluxuri cu doua tipuri de vaccin.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Peste 230.000 de persoane mai figurau ca fiind inscrise pe listele de așteptare pentru vaccinare, asta in timp ce la nivel național sunt 177.000 de locuri disponibile. In județul Mehedinți se afla doar 18 persoane inscrise pe lista de așteptare, in timp ce in Cluj sunt 30.030 de persoane inscrise,…

- Cele trei instituții din Arad au cumparat de la firma deținuta de un fost polițist din Cluj – condamnat la inchisoare cu suspendare in 2012 pentru ucidere din culpa - extinctoare in anii 2010, 2019 și 2020. Sumele cheltuite variaza de la 130 de lei la 5.216 lei – pentru cumparare extinctoare și verificare,…

- Rata de infectare pentru fiecare localitate din județul Cluj. Afla care este rata de incidența din localitatea ta.Localitațile care trec pragul de 4,5 infectari la mia de locuitori au restricție de circulație de la ora 20:00 in zilele de vineri, sambata și duminica. De asemenea, magazinele se inchid…

- Potrivit lui Gheorghița, la acest moment este disponibila, in platforma de vaccinare, harta centrelor de imunizare cu fiecare tip de vaccin, numarul de locuri disponibile, precum și numarul persoanelor aflate pe lista de așteptare.In context, medicul a reiterat ca in luna aprilie ritmul de vaccinare…

- Mașinile Google Street View se intorc in Romania primavara aceasta. In urmatoarele luni, ele vor strabate șosele țarii și vor vizita peste 100 de localitați, cu scopul de a actualiza imaginile Street View din orașe, șosele și autostrazi pe Google Maps. Preluarea de imagini 360o Street View…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal Under 21 a Romaniei, Adrian Mutu, a anuntat, duminica, lotul de 23 de jucatori care va participa la faza grupelor Campionatului European de tineret din Ungaria si Slovenia (24-30 martie), informeaza site-ul oficial al FRF . Lot Romaniei U21: Portari: Andrei…